Если у вас несколько валютных вкладов в разных банках, в каждом можно снять по $10 тысяч

Если у вас несколько вкладов в одном банке, то снять вы сможете не более 10 тыс. долларов. Остальное — или рублями, или оставить на вкладе.

Но если у вас валютные счета в разных банках, то ограничение в 10 тыс. действует в каждом банке, поясняет ЦБ.

То есть, вы сможете в каждом банке снять по 10 тыс. долларов.

Ограничение на снятие наличной валюты со вкладов действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года.