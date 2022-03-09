Предлагают освободить бизнесменов, осужденных за мошенничество и неуплату налогов

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Рубрика УК РФ
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Сейчас тысячи бизнесменов отбывают наказание в местах лишения свободы по экономическим статьям. Всех их надо отпустить на свободу, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эти люди будут заниматься бизнесом.

Речь идет о таких составах преступления, как:

  • мошенничество;
  • присвоение или растрата;
  • причинение имущественного ущерба;
  • злоупотребление полномочиями;
  • незаконное предпринимательство;
  • уклонение от уплаты налогов.

Предложение объявить амнистию бизнесменам, которые впервые привлечены к ответственности, Борис Титов изложил в письме, направленном в Госдуму.

Данная мера позволит сохранить действующие бизнесы, владельцы которых отбывают наказание, а значит и рабочие места, считает Титов.

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