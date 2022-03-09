Предлагают освободить бизнесменов, осужденных за мошенничество и неуплату налогов

Сейчас тысячи бизнесменов отбывают наказание в местах лишения свободы по экономическим статьям. Всех их надо отпустить на свободу, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эти люди будут заниматься бизнесом.

Речь идет о таких составах преступления, как: мошенничество;

присвоение или растрата;

причинение имущественного ущерба;

злоупотребление полномочиями;

незаконное предпринимательство;

уклонение от уплаты налогов.

Предложение объявить амнистию бизнесменам, которые впервые привлечены к ответственности, Борис Титов изложил в письме, направленном в Госдуму.

Данная мера позволит сохранить действующие бизнесы, владельцы которых отбывают наказание, а значит и рабочие места, считает Титов.