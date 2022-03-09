Предлагают освободить бизнесменов, осужденных за мошенничество и неуплату налогов

Сейчас тысячи бизнесменов отбывают наказание в местах лишения свободы по экономическим статьям. Всех их надо отпустить на свободу, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эти люди будут заниматься бизнесом.
Речь идет о таких составах преступления, как:
- мошенничество;
- присвоение или растрата;
- причинение имущественного ущерба;
- злоупотребление полномочиями;
- незаконное предпринимательство;
- уклонение от уплаты налогов.
Предложение объявить амнистию бизнесменам, которые впервые привлечены к ответственности, Борис Титов изложил в письме, направленном в Госдуму.
Данная мера позволит сохранить действующие бизнесы, владельцы которых отбывают наказание, а значит и рабочие места, считает Титов.
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