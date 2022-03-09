KFC приостановят работу 70 ресторанов из тысячи

В компании Yum! Brands решили приостановить деятельность 70 ресторанов KFC, которые ей принадлежат. А всего в России их более, 1,1 тысяч.
«Yum! Brands приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи», — сообщили в компании.
Цитата по «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Yum! Brands приостанавливает только инвестиции и развитие компаний в нашей стране.
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