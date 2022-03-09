💍 Ювелирам запретили УСН и ПСН

Организации и ИП, которые производят ювелирные изделия и другие изделия из драгметаллов или продают их, не вправе будут применять УСН с 2023 года.

Кроме того, ИП, которые производят или продают ювелирку, не смогут по этой деятельности применять ПСН.

Это правило действует с 2023 года.

Поправки в НК внесены федеральным законом от 09.03.2022 № 47-ФЗ.