💍 Ювелирам запретили УСН и ПСН

Организации и ИП, которые производят ювелирные изделия и другие изделия из драгметаллов или продают их, не вправе будут применять УСН с 2023 года.
Кроме того, ИП, которые производят или продают ювелирку, не смогут по этой деятельности применять ПСН.
Это правило действует с 2023 года.
Поправки в НК внесены федеральным законом от 09.03.2022 № 47-ФЗ.
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