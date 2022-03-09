За месяц новостройки в Москве подорожали на 5%

В Москве средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках подорожала за месяц на 5% и составила в феврале 281 тысячу рублей. Это самый резкий рост за 10 лет.

К таким выводам пришли в компании «Метриум».

«В феврале средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках Москвы выросла до 281 тыс. рублей. Между тем, еще в январе этот показатель составлял 261 тыс. рублей. Таким образом, только за один месяц удельная стоимость новостроек комфорт- и эконом-класса в Москве поднялась на 5% или на 20 тыс. рублей».

По словам экспертов, это самый резкий месячный рост показателя за всю историю наблюдения за рынком компании «Метриум» за 10 лет.

По материалам «ТАСС».

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