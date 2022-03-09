Facebook и Twitter пропали из поисковой выдачи «Яндекса»

Популярные соцсети, недавно заблокированные в России, не отображаются в поисковой выдаче «Яндекса». При этом, в Google они есть.

Вот что выдает при попытке вбить в поиск названия сети Facebook:

Также пропал из выдачи и Twitter:

То есть, есть упоминания в соцсетях и на других ресурсах, но именно самого сайта в выдаче нет.

Что характерно, в поисковике Google все с этим в порядке:

С другой стороны, даже если соцсеть отображается в поисковике, без VPN в нее зайти не получится.