Coca-Cola не будет останавливать производство в России

В компании Coca-Cola сообщили, что приостанавливают в России инвестиции и новые проекты, а вот производство будет бесперебойным.
Кроме того, там сделают все возможное, чтобы сохранить рабочие места для сотрудников.
О приостановке Coca-Cola в России стало известно сегодня утром, но не было ясности, что именно приостановят.
По материалам vc.ru
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