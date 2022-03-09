Coca-Cola не будет останавливать производство в России

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

В компании Coca-Cola сообщили, что приостанавливают в России инвестиции и новые проекты, а вот производство будет бесперебойным.

Кроме того, там сделают все возможное, чтобы сохранить рабочие места для сотрудников.

О приостановке Coca-Cola в России стало известно сегодня утром, но не было ясности, что именно приостановят.

По материалам vc.ru

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 11 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить