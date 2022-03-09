Coca-Cola не будет останавливать производство в России

В компании Coca-Cola сообщили, что приостанавливают в России инвестиции и новые проекты, а вот производство будет бесперебойным.

Кроме того, там сделают все возможное, чтобы сохранить рабочие места для сотрудников.

О приостановке Coca-Cola в России стало известно сегодня утром, но не было ясности, что именно приостановят.

По материалам vc.ru