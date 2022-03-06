Что делать, если Visa и Mastercard отключают, а вы за границей: инструкция

Платежные системы Visa и Mastercard отключают за рубежом: по данным банков, карточки россиян этих систем перестанут работать с 10 марта. Об этом сегодня писали на «Клерке». Рассказываем, что делать, если вы или ваши родственники оказались за границей.
Шаг первый: успокоиться
У вас в любом случае есть еще немного времени — уж точно день-два на то, чтобы принять решение.
На сайте Visa, например, уведомление о сроках отключения выглядит так:
Поэтому выдохните и задайте себе несколько вопросов.
Шаг второй: перестрахуйтесь
Независимо от того, какое решение вы примете дальше, лучше перестраховаться прямо сейчас: сделать важные переводы по карте, снять запас наличных.
Последнее, кстати, советуют сделать и банки. Вот пример сообщения из официального Телеграм-канала Газпромбанка:
Шаг третий: что насчет карты «Мир»?
Определите, поддерживается ли в стране, где вы находитесь, карта «Мир». Подсказка: такой карточкой можно расплатиться в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Армении, Белоруссии. Чуть подробнее об этом — на официальном сайте платежной системы МИР.
Если это ваш случай, то завести карту «Мир» во многих банках можно прямо сейчас.
Шаг четвертый: подумайте над «Мир» — UnionPay
Подождите выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. О работе над ним сегодня заявили крупнейшие банки, в их числе Тинькофф, Сбер, Альфа-банк.
Такая карта будет работать в РФ и еще 180 странах.
Сейчас ее выпускают только в некоторых банках — возможно, вам повезло, и в этом списке есть ваш.