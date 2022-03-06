Что делать, если Visa и Mastercard отключают, а вы за границей: инструкция

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Рубрика Банковские карты
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Платежные системы Visa и Mastercard отключают за рубежом: по данным банков, карточки россиян этих систем перестанут работать с 10 марта. Об этом сегодня писали на «Клерке». Рассказываем, что делать, если вы или ваши родственники оказались за границей.

Шаг первый: успокоиться

У вас в любом случае есть еще немного времени — уж точно день-два на то, чтобы принять решение.

На сайте Visa, например, уведомление о сроках отключения выглядит так:

Поэтому выдохните и задайте себе несколько вопросов.

Шаг второй: перестрахуйтесь

Независимо от того, какое решение вы примете дальше, лучше перестраховаться прямо сейчас: сделать важные переводы по карте, снять запас наличных.

Последнее, кстати, советуют сделать и банки. Вот пример сообщения из официального Телеграм-канала Газпромбанка:

виза

Шаг третий: что насчет карты «Мир»?

Определите, поддерживается ли в стране, где вы находитесь, карта «Мир». Подсказка: такой карточкой можно расплатиться в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Армении, Белоруссии. Чуть подробнее об этом — на официальном сайте платежной системы МИР.

Если это ваш случай, то завести карту «Мир» во многих банках можно прямо сейчас.

Шаг четвертый: подумайте над «Мир» — UnionPay

Подождите выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. О работе над ним сегодня заявили крупнейшие банки, в их числе Тинькофф, Сбер, Альфа-банк.

Такая карта будет работать в РФ и еще 180 странах.

Сейчас ее выпускают только в некоторых банках — возможно, вам повезло, и в этом списке есть ваш.

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