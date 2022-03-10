Поменяли правила подсчета стажа для больничных

В стаж, который учитывается при расчете больничных, внесли период исполнения полномочий сенатором.
Приказ Минтруда от 07.02.2022 № 50н с поправками в правила опубликован на официальном портале.
Правила подсчета стажа утверждены приказом Минтруда № 585н от 09.09.2020. Там был период работы члена Совета Федерации.
Но теперь члены СФ — это сенаторы. Поэтому правила по стажу для больничных поменяли.
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