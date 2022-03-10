Торговли в секции фондового рынка на Мосбирже 10 марта не будет

Сегодня на Мосбирже не работает секция фондового рынка за некоторыми исключениями. Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются с 10:00 по Москве.

В секции фондового рынка Мосбиржи сегодня доступны только режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; а также секции срочного рынка, за исключением:

инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары),

товарной секции (драгоценные металлы);

зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

По торгам 11 марта Центробанк сообщит отдельно.