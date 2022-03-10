Торговли в секции фондового рынка на Мосбирже 10 марта не будет

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Рубрика Инвестиции
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Сегодня на Мосбирже не работает секция фондового рынка за некоторыми исключениями. Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются с 10:00 по Москве.

В секции фондового рынка Мосбиржи сегодня доступны только режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; а также секции срочного рынка, за исключением:

  • инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары),
  • товарной секции (драгоценные металлы);
  • зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

По торгам 11 марта Центробанк сообщит отдельно.

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