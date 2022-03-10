Торговли в секции фондового рынка на Мосбирже 10 марта не будет

Сегодня на Мосбирже не работает секция фондового рынка за некоторыми исключениями. Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются с 10:00 по Москве.
В секции фондового рынка Мосбиржи сегодня доступны только режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; а также секции срочного рынка, за исключением:
- инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары),
- товарной секции (драгоценные металлы);
- зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.
По торгам 11 марта Центробанк сообщит отдельно.
Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.