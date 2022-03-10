Из банковской ячейки можно забрать больше 10 тысяч долларов

Если валюта хранится в ячейке, на нее не распространяется ограничение в $10 тысяч.
«Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется» — указал ЦБ отвечая на вопрос о хранении валюты в банковской ячейке.
Материал с сайта ЦБ.
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