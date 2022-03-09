С вновь открытых валютных вкладов снять деньги до 9 сентября можно только в рублях

С 9 марта по 9 сентября действуют ограничения по валютным операциям, которые ввел ЦБ. Люди могут дальше хранить средства на валютных вкладах и даже открывать новые. С новых снять валюту не получится, только в рублях по курсу да день снятия.

«Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт» — указал ЦБ.

Кроме того, регулятор сообщил, люди смогут открывать и новые валютные счета и вклады. Но средства, на время запрета, с них можно снять только рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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