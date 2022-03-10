Иностранным компаниям из недружественных стран пригрозили блокировкой активов

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Рубрика Экономика России
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Иностранным компаниям из стран, которые вводят санкции, в Совфеде пообещали блокировку активов в России. Кроме национализации, это может быть ограничение прав собственности, запрет на голосование в дочерних обществах.

Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.

«Могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры» — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

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