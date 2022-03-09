Правительственная комиссия одобрила национализацию имущества компаний, которые уходят из России

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Рубрика Экономика России
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Среди одобренного правительственной комиссией пакета мер по поддержке экономики, есть механизм национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».

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Согласно поправкам, суд сможет вводить внешнее управление в организациях, которыми на 25% и более владеют иностранные лица из государств, которые ввели в отношении России санкции. По мнению авторов инициативы, это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии.

При этом у собственника будет три дня, чтобы отменить внешнее управление под предлогом возобновления деятельности или продажи доли. Если он этого не сделает, суд введет на три месяца внешнее управление, после чего акции компании выставят на торги, а ее ликвидируют.

«Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее двух третей трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации», — говорится в сообщении.

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