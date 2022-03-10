Сборы в «Платон» могут обнулить на полгода

На 6 месяцев могут установить нулевой уровень платы в систему «Платон».
Такое предложение рассматривают в правительстве.
С просьбой обратилась национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс».
В письме премьер-министру Михаилу Мишустину также изложены предложения:
- снизить цены на дизельное топливо;
- ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков;
- уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.
Как пишут «Ведомости», постановление правительства, которое временно отменит сбор в «Платон», будет готово к 31 марта.
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