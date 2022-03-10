ЭЦП предпринимателя нельзя одновременно применять в нескольких торговых точках

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Рубрика ЭДО
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У ИП только одна квалифицированная электронная подпись. Скопировать ее с токена нельзя. Если у ИП несколько торговых точек, то придется оформлять электронные подписи на сотрудников.

Разъяснения по поводу работы с маркированными товарами в нескольких магазинах одного ИП дала ФНС в письме № ПА-3-24/1833@ от 02.03.2022.

Если ИП хочет использовать КЭП в нескольких точках продаж, получить квалифицированные сертификаты должны представители ИП.

Для этого надо обратиться в любой удостоверяющий центр, получивший аккредитацию после 01.07.2020, который выпускает подписи для физлиц.

Также в ФНС сообщили, что дорабатывают информационные системы, которые позволят обеспечить выпуск КЭП для ее автоматического создания в электронном документе для ИП-операторов информационных систем. Это будет возможно, если примут необходимые нормативные акты.

 

 

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