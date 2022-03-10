Карту МИР принимают в 10 странах, но не во всех банках

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Рубрика Банковские карты
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Центробанк в своем Телеграм-канале составил памятку о том, где и как можно расплатиться картой МИР за рубежом. 

Публикуем памятку в виде таблицы. 

Страна

Где и как принимают карту 

Турция

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank

Вьетнам

в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)

Армения

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa

Таджикистан

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити)

Белоруссия

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь

Казахстан

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка "Центр-Кредит"

Киргизия

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ

Узбекистан

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD

Южная Осетия

снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия

Абхазия

снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА

 
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