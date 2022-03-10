Карту МИР принимают в 10 странах, но не во всех банках

Центробанк в своем Телеграм-канале составил памятку о том, где и как можно расплатиться картой МИР за рубежом.
Публикуем памятку в виде таблицы.
Страна
Где и как принимают карту
Турция
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank
Вьетнам
в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)
Армения
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa
Таджикистан
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити)
Белоруссия
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь
Казахстан
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка "Центр-Кредит"
Киргизия
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ
Узбекистан
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD
Южная Осетия
снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия
Абхазия
снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА