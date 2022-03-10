Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для транспортного налога

Повышающие коэффициенты для транспортного налога на автомобили стоимость от 3 млн до 5 млн руб. и от 5 млн до 10 млн. рублей отменяются.
В Госдуму внесен законопроект с поправками в НК.
Сейчас на авто от 3 до 3 млн применяют коэффициент 1,1, для авто от 5 до 10 млн — коэффициент 2.
Будет только коэффициент 3. Его будут применять к автомобилям стоимость от 10 млн. рублей.
Перечень таких автомобилей утвердит Минпромторг.
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