Налог с экономии на процентах отменили на два года

В 2022 и 2023 годах материальная выгода от экономии на процентах будет освобождена от НДФЛ. То есть, например, сотрудники банков не будут платить налог за то, что взяли кредит по низкой ставке (по сравнению со ставкой ЦБ).

Такая норма содержится законопроекте, который внесен в Госдуму.

Речь идет о займах, которые организации и ИП выдают своим сотрудникам.