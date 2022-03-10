Из России запретили вывозить технику и оборудование, всего более 200 наименований

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Рубрика Экономика России
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В правительстве определили перечень оборудования, техники и товаров, которые временно нельзя вывозить из России. В том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

В том числе:

  • технологическое оборудование;
  • телекоммуникационное оборудование;
  • медицинское оборудование;
  • транспортные средства;
  • сельхозтехника;
  • электрическая аппаратура.

Всего в список вошли более 200 наименований. В том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

При этом, в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию эти товары, технику и оборудование вывозить можно.

Также до конца года из России ограничили вывоз некоторых видов лесоматериалов в государства, которые вводят санкции.

Решение приняли на основании указа Президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и будет действовать до конца 2022 года.

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