Участники рынка просят возобновить торги на Мосбирже. Хотя бы облигациями

Участники финансового рынка призвали ЦБ возобновить торги на рынке ценных бумаг в ближайшее время. В первую очередь просят открыть рынок облигаций, но не возражают, чтобы открыли и рынок акций.
В ЦБ обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка. Среди предложений:
- Предоставить бюджетные средства для поддержания ликвидности финансового рынка;
- Предоставить ликвидность профессиональным участникам рынка, которые не являются кредитными организациями;
- Ввести налоговые льготы для участников рынка, о которых просили ранее.
По материалам сайта НАУФОР.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.