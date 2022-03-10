💥 Новые эксперты в «Консультациях» ответят на вопросы о налогах, бухучете и корпоративному праву

«Клерк» усилил команду консультантов в кризисный период, чтобы отвечать на вопросы бухгалтеров еще быстрее. Встречайте новых экспертов в «Клерк.Консультациях»:

Екатерина Дьяченко — главбух с 26 летним стажем по ОСНО. Действующий аттестат ИПБР и диплом АССА по налогообложению РФ. Является много лет модератором форума «Клерка».

— главбух с 26 летним стажем по ОСНО. Действующий аттестат ИПБР и диплом АССА по налогообложению РФ. Является много лет модератором форума «Клерка». Сергей Голубев — индивидуальный предприниматель, специалист по обслуживанию программ 1С и консультированию по учету в программах 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Ведет бухгалтерский учет в 14 организациях и 3 ИП. Опыт работы более 20 лет.

— индивидуальный предприниматель, специалист по обслуживанию программ 1С и консультированию по учету в программах 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Ведет бухгалтерский учет в 14 организациях и 3 ИП. Опыт работы более 20 лет. Алексей Ващенко — главный бухгалтер, общий стаж в сфере бухгалтерского учета и налогообложения 20 лет. Эксперт по законодательству РФ о налогах и сборах, ведению бухгалтерского и налогового учета на всех участках, в полном объеме (ОСНО, УСН, ВЭД, ПСН), составлению учетной политики и налоговому планированию. Сопровождает проведение выездных проверок ФНС, ФСС и ОБЭП. Ранее работал налоговым консультантом.

— главный бухгалтер, общий стаж в сфере бухгалтерского учета и налогообложения 20 лет. Эксперт по законодательству РФ о налогах и сборах, ведению бухгалтерского и налогового учета на всех участках, в полном объеме (ОСНО, УСН, ВЭД, ПСН), составлению учетной политики и налоговому планированию. Сопровождает проведение выездных проверок ФНС, ФСС и ОБЭП. Ранее работал налоговым консультантом. Алена Солянкина — юрист-инхаус, специалист по корпоративному и договорному праву, медицинский юрист, консультант.

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