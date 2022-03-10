💥 Новые эксперты в «Консультациях» ответят на вопросы о налогах, бухучете и корпоративному праву

«Клерк» усилил команду консультантов в кризисный период, чтобы отвечать на вопросы бухгалтеров еще быстрее. Встречайте новых экспертов в «Клерк.Консультациях»:
- Екатерина Дьяченко — главбух с 26 летним стажем по ОСНО. Действующий аттестат ИПБР и диплом АССА по налогообложению РФ. Является много лет модератором форума «Клерка».
- Сергей Голубев — индивидуальный предприниматель, специалист по обслуживанию программ 1С и консультированию по учету в программах 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Ведет бухгалтерский учет в 14 организациях и 3 ИП. Опыт работы более 20 лет.
- Алексей Ващенко — главный бухгалтер, общий стаж в сфере бухгалтерского учета и налогообложения 20 лет. Эксперт по законодательству РФ о налогах и сборах, ведению бухгалтерского и налогового учета на всех участках, в полном объеме (ОСНО, УСН, ВЭД, ПСН), составлению учетной политики и налоговому планированию. Сопровождает проведение выездных проверок ФНС, ФСС и ОБЭП. Ранее работал налоговым консультантом.
- Алена Солянкина — юрист-инхаус, специалист по корпоративному и договорному праву, медицинский юрист, консультант.
Эксперты ответят на ваши вопросы про ОСНО, программы 1С, про бухгалтерский и налоговый учет, а также по корпоративному и договорному праву.
Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум». На него сейчас скидка 50%.
Кроме безлимитных ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.
Список других экспертов можно посмотреть тут.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.