❗️ Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят из России

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Рубрика Экономика России
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По словам президента, права инвесторов, которые остаются в России, должны быть надежно закреплены. А в отношении тех, кто будет уходить — вводить внешнее управление, чтобы защитить интересы их контрагентов.

Об этом он рассказал на совещании с правительством.

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