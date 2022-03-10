❗️ Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят из России

По словам президента, права инвесторов, которые остаются в России, должны быть надежно закреплены. А в отношении тех, кто будет уходить — вводить внешнее управление, чтобы защитить интересы их контрагентов.

Об этом он рассказал на совещании с правительством.

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