Мишустин обьявил, когда в иностранных компаниях введут внешнее управление

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Рубрика Экономика России
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Российский премьер сообщил, что внешнее управление в иностранных компаниях могут вводить только если они уйдут из России.

«Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию», — сказал он на совещании Путина с кабмином.

Кроме того, он рассказал о возможных случаях, когда будут вводить внешнее управление для иностранных компаний.

«Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест», — подчеркнул Мишустин.

Цитаты по «РИА Новости».

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