Путин призвал не допустить появления новых обманутых дольщиков

Путин в ответ на доклад главы Минстроя на совещании с правительством попросил «достроить то, что начали строить, а также не допустить появления новых обманутых дольщиков».
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