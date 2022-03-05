Ставку по льготной ипотеке обещают не поднимать до конца марта

Накануне СМИ сообщали, что льготную ставку по ипотеке могут поднять с 7 до 10%. Однако сегодня в Минстрое заявили, что до конца марта ставку оставят прежней.

О возможном повышении ставки писали «Известия». Более того, 1 марта депутат ГД Анатолий Аксаков, предполагал, что ставку могут поднять до 12%.

После этого Дмитрий Песков сообщил, что ставку по льготной ипотеке трогать не будут.

А сегодня в Минстрое сообщили, что сохранят прежнюю ставку до конца марта.

«Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ — до конца марта 2022 года будут действовать старые правила» — сообщили в ведомстве.

Цитата по «ТАСС».

Программа льготной ипотеки со ставкой до 7% была продлена на год в июле 2021 года.