💲 Компании и ИП смогут снять с валютного счета не более 5$ тыс. и только на зарубежные командировки

С 10 марта по 10 сентября 2022 года ввели временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП.
Они могут получить в пределах 5 тысяч долларов наличные:
- доллары США;
- японские иены;
- фунты стерлингов;
- евро.
Снять наличную валюту можно только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.
В особых случаях по запросу банка к ЦБ эта сумма может быть увеличена.
На остальные валюты эти ограничения не действуют. По ним правила не меняли.
Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются, сообщает ЦБ.
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