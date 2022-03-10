💲 Компании и ИП смогут снять с валютного счета не более 5$ тыс. и только на зарубежные командировки

С 10 марта по 10 сентября 2022 года ввели временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП.

Они могут получить в пределах 5 тысяч долларов наличные: доллары США;

японские иены;

фунты стерлингов;

евро.

Снять наличную валюту можно только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

В особых случаях по запросу банка к ЦБ эта сумма может быть увеличена.

На остальные валюты эти ограничения не действуют. По ним правила не меняли.

Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются, сообщает ЦБ.