Кредитные каникулы 2022 года не будут портить кредитные истории россиян

Если оформить кредитные каникулы в 2022 году, это не испортит кредитную историю, заявили в Центробанке.
В разъяснениях регулятора сказано:
«Кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее».
О том, что в 2022 году физлица и малый бизнес смогут получить кредитные каникулы, на «Клерке» уже писали.
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