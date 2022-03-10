Кредитные каникулы 2022 года не будут портить кредитные истории россиян

Если оформить кредитные каникулы в 2022 году, это не испортит кредитную историю, заявили в Центробанке.

В разъяснениях регулятора сказано:

«Кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее».

О том, что в 2022 году физлица и малый бизнес смогут получить кредитные каникулы, на «Клерке» уже писали.