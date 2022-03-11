Как турбизнесу доказать право на НДС 0%: таблица

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Рубрика НДС
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Для туриндустрии в НК прописали нулевую ставку НДС и перечень документов, которыми можно подтвердить эту ставку.

Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

НДС 0 % будет в двух случаях:

  • для гостиниц, отелей и т.д.;
  • при сдаче в аренду объектов туристской индустрии.

В статье 165 НК приведен перечень документов, подтверждающих обоснованность ставки 0 %.

Мы собрали все в одну таблицу.

 

сдача в аренду объектов туристской индустрии

(пп.18 п.1 ст. 164 НК)

гостиницы

(пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Когда применять НДС 0%

Через месяц после принятия закона, с начала квартала

Через месяц после принятия закона, с начала квартала

Сколько применять НДС 0 %

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

по 30 июня 2027 года

Примечание

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022

 

Какие документы нужны

  • документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;
  • договор (копия) на сдачу в аренду

отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания

 

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