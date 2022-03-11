Как турбизнесу доказать право на НДС 0%: таблица

Для туриндустрии в НК прописали нулевую ставку НДС и перечень документов, которыми можно подтвердить эту ставку.
Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
НДС 0 % будет в двух случаях:
- для гостиниц, отелей и т.д.;
- при сдаче в аренду объектов туристской индустрии.
В статье 165 НК приведен перечень документов, подтверждающих обоснованность ставки 0 %.
Мы собрали все в одну таблицу.
сдача в аренду объектов туристской индустрии
(пп.18 п.1 ст. 164 НК)
гостиницы
(пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Когда применять НДС 0%
Через месяц после принятия закона, с начала квартала
Через месяц после принятия закона, с начала квартала
Сколько применять НДС 0 %
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
по 30 июня 2027 года
Примечание
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022
Какие документы нужны
отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания