Налоговики временно отменили проверки по валютному законодательству

ФНС объявила, что приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства.

Речь идет о нарушениях, предусмотренных законом «О валютном регулировании и контроле».

Это, например, выплата зарплаты иностранцам наличными, за что предусмотрен штраф от 75 % до 100 % от суммы.

Но проверки по соблюдению недавних указов президента будут проводиться.

Имеется в виду указ № 79 о продаже 80 % валютной выручки и указ № 81 о запрете операций по займам и ценным бумагам с компаниями из недружественных стран.

При этом налоговики обещают, что будут принимать во внимание фактические обстоятельства из-за санкций, в качестве смягчающих или исключающих ответственность за такие нарушения.