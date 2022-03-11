Спрос на криптовалюту вырос в 3-5 раз

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Рубрика Криптовалюта
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Россияне стали чаще проводить операции с криптовалютой. Чаще всего ее используют для вывода денег за рубеж в условиях ограничений, которые ЦБ наложил на доллар и евро.

По оценкам участников крипторынка, число операция выросло в 3-5 раз. Причем чаще используются не биткоины, а стейблкоины, курс которых привязан к доллару.

Аналитики считают, что у ЦБ вряд ли получится это предотвратить, но тут невольно помогают сами криптобиржи. Они по собственной инициативе блокируют аккаунты россиян и вводят другие ограничения. Так, Binance не проводит операции с картами Mastercard и Visa.

По материалам «Коммерсантъ».

Стейблкоин — это криптовалюта, обеспеченная определенным традиционным активом: фиатной валютой (долларом, евро, рублем, юанем), драгоценным металлом (золотом, серебром, бронзой), природным ресурсом (газом, нефтью и т.д).

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