Спрос на криптовалюту вырос в 3-5 раз

Россияне стали чаще проводить операции с криптовалютой. Чаще всего ее используют для вывода денег за рубеж в условиях ограничений, которые ЦБ наложил на доллар и евро.

По оценкам участников крипторынка, число операция выросло в 3-5 раз. Причем чаще используются не биткоины, а стейблкоины, курс которых привязан к доллару.

Аналитики считают, что у ЦБ вряд ли получится это предотвратить, но тут невольно помогают сами криптобиржи. Они по собственной инициативе блокируют аккаунты россиян и вводят другие ограничения. Так, Binance не проводит операции с картами Mastercard и Visa.

По материалам «Коммерсантъ».

Стейблкоин — это криптовалюта, обеспеченная определенным традиционным активом: фиатной валютой (долларом, евро, рублем, юанем), драгоценным металлом (золотом, серебром, бронзой), природным ресурсом (газом, нефтью и т.д).