Иностранные компании уходят из России из-за давления своих властей, считают в нашем правительстве

Иностранные компании останавливают работу в России, потому что на них давят свои политики, считают российские власти.
«Мы понимаем, какое там идет давление, насколько сейчас там эмоциональное и нерациональное поведение», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Россия же, по его мнению, будет создавать условия для работы иностранных компаний, которые продолжат деятельность в стране, передает РИА Новости.
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