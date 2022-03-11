В СССР тоже были санкции и это не мешало успехам, считает Путин

СССР жил в условиях санкций и при этом добивался колоссальных успехов, сказал Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии.

По его словам, ограничения Запада — это возможность для укрепления технологического суверенитета.

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