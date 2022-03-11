В СССР тоже были санкции и это не мешало успехам, считает Путин

СССР жил в условиях санкций и при этом добивался колоссальных успехов, сказал Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии.
По его словам, ограничения Запада — это возможность для укрепления технологического суверенитета.
Список всех санкций можно найти по тегу #санкции2022
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.