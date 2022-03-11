Для фирмы на УСН экономия на процентах не является доходом

Безвозмездное пользование заемными средствами для компании на УСН не приведет к уплате налога.

Матвыгода от экономии на процентах не является доходом для упрощенцев.

Разъяснение по этому вопросу дал эксперт Александр Заворин в разделе «Клерк.Консультации».

Вопрос задала наша подписчица.

Компания на УСН взяла заем у физлица на 2 года, причем в первый год проценты не начисляются. Бухгалтера интересует, не будет от облагаемого дохода за первый год от экономии на процентах и надо ли удерживать НДФЛ с процентов за второй год?

Эксперт пояснил, что нормы НК РФ не обязывают налогоплательщиков, применяющих УСН, признавать доходы в виде материальной выгоды, полученные в результате безвозмездного пользования заемными денежными средствами.

Об этом, в частности, говорится в письмах Минфина № 03-03-06/1/5149 от 09.02.2015, № 03-11-06/2/29384 от 24.07.2013.

Что касается НДФЛ с процентов по займу, то его надо удерживать и отражать в расчете 6-НДФЛ, в том числе в приложении 1 (бывшие справки 2-НДФЛ).