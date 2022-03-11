Для фирмы на УСН экономия на процентах не является доходом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Безвозмездное пользование заемными средствами для компании на УСН не приведет к уплате налога.

Матвыгода от экономии на процентах не является доходом для упрощенцев.

Разъяснение по этому вопросу дал эксперт Александр Заворин в разделе «Клерк.Консультации».

Вопрос задала наша подписчица.

Компания на УСН взяла заем у физлица на 2 года, причем в первый год проценты не начисляются.

Бухгалтера интересует, не будет от облагаемого дохода за первый год от экономии на процентах и надо ли удерживать НДФЛ с процентов за второй год?

Эксперт пояснил, что нормы НК РФ не обязывают налогоплательщиков, применяющих УСН, признавать доходы в виде материальной выгоды, полученные в результате безвозмездного пользования заемными денежными средствами.

Об этом, в частности, говорится в письмах Минфина № 03-03-06/1/5149 от 09.02.2015, № 03-11-06/2/29384 от 24.07.2013.

Что касается НДФЛ с процентов по займу, то его надо удерживать и отражать в расчете 6-НДФЛ, в том числе в приложении 1 (бывшие справки 2-НДФЛ).

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить