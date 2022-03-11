США запрещают поставки в Россию наличных долларов

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Рубрика Валютные операции
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Президент США Байден издал указ, запрещающий поставку в Россию долларовых банкнот.

Ранее аналогичный запрет вел ЕС для банкнот евро.

Причем по евро сделано исключение для использования в личных целях физлицами и для дипломатов.

По долларам в указе такое положение: «Запрет экспорта, реэкспорта, продажи или поставки напрямую или косвенно из США банкнот, деноминированных в долларах, российскому правительству или любому лицу, находящемуся в России».

 

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