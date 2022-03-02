Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

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Рубрика Экономика России
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ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений. Ограничения вступят в силу через десять дней, с 12 марта.

Исключение будет сделано для использования в личных целях физлицами и для дипломатов.

По материалам «Коммерсантъ».

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