Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений. Ограничения вступят в силу через десять дней, с 12 марта.
Исключение будет сделано для использования в личных целях физлицами и для дипломатов.
По материалам «Коммерсантъ».
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