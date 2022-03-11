⚡ До 9 сентября банки не будут брать комиссию за выдачу людям наличных долларов. Удержанную ранее – вернут

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Рубрика Валютные операции
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ЦБ запретил банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США с валютных вкладов.

Также запрещена комиссия за конвертацию иностранных валют в доллары, если эта конвертация проводится для последующей выдачи наличных долларов.

Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физлицам, они должны вернуть своим клиентам.

Для этого надо написать заявление.

Условия возврата такие:

Сколько наличных долларов получено

Как вернут комиссию

до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в долларах

зачислят на банковский счет в долларах;

выдадут наличными долларами (но чтобы общая сумму была не более 10$ тыс.;

зачислят на рублевый счет;

выдадут наличными рублями

до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в рублях

зачислят на рублевый счет;

выдадут наличными рублями

10 тысяч долларов

зачислят на рублевый счет;

выдадут наличными рублями

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