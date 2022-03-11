⚡ До 9 сентября банки не будут брать комиссию за выдачу людям наличных долларов. Удержанную ранее – вернут

ЦБ запретил банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США с валютных вкладов.
Также запрещена комиссия за конвертацию иностранных валют в доллары, если эта конвертация проводится для последующей выдачи наличных долларов.
Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физлицам, они должны вернуть своим клиентам.
Для этого надо написать заявление.
Условия возврата такие:
Сколько наличных долларов получено
Как вернут комиссию
до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в долларах
зачислят на банковский счет в долларах;
выдадут наличными долларами (но чтобы общая сумму была не более 10$ тыс.;
зачислят на рублевый счет;
выдадут наличными рублями
до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в рублях
зачислят на рублевый счет;
выдадут наличными рублями
10 тысяч долларов
зачислят на рублевый счет;
выдадут наличными рублями