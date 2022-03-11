⚡ До 9 сентября банки не будут брать комиссию за выдачу людям наличных долларов. Удержанную ранее – вернут

ЦБ запретил банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США с валютных вкладов.

Также запрещена комиссия за конвертацию иностранных валют в доллары, если эта конвертация проводится для последующей выдачи наличных долларов.

Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физлицам, они должны вернуть своим клиентам.

Для этого надо написать заявление.

Условия возврата такие:

Сколько наличных долларов получено Как вернут комиссию до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в долларах зачислят на банковский счет в долларах; выдадут наличными долларами (но чтобы общая сумму была не более 10$ тыс.; зачислят на рублевый счет; выдадут наличными рублями до 10 тысяч долларов США, комиссия удержана в рублях зачислят на рублевый счет; выдадут наличными рублями 10 тысяч долларов зачислят на рублевый счет; выдадут наличными рублями