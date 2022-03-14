Налоговики составили перечень возможных проблем бизнеса, чтобы власти могли их решать

Налоговики во всех регионах сейчас собирают информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес в сложной экономической ситуации. Примерный перечень проблем озвучили в УФНС.

Этим занимаются региональные ситуационные центры.

Налоговики в регионах анализируют обращения, группируют их и направляют в федеральный ситуационный центр ФНС, где будут разрабатывать меры поддержки.

УФНС по Крыму на своем сайте представило бланк для обращения в ситуационный центр.

В форме приведен примерный перечень проблем бизнеса: сокращение выручки;

сокращение персонала;

сокращение ФОТ;

кредиторская задолженность;

дебиторская задолженность;

рост себестоимости продукции;

санкции;

сокращение/закрытие производства;

изменение чистой прибыли/убыток;

проблемы с импортными поставками;

проблемы с экспортными поставками;

проблемы с поставками на внутреннем рынке;

предоставление вычетов физлицам;

рост цен на товары, используемые при производстве;

финансовые проблемы.