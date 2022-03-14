Налоговики составили перечень возможных проблем бизнеса, чтобы власти могли их решать

Налоговики во всех регионах сейчас собирают информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес в сложной экономической ситуации. Примерный перечень проблем озвучили в УФНС.
Этим занимаются региональные ситуационные центры.
Налоговики в регионах анализируют обращения, группируют их и направляют в федеральный ситуационный центр ФНС, где будут разрабатывать меры поддержки.
УФНС по Крыму на своем сайте представило бланк для обращения в ситуационный центр.
В форме приведен примерный перечень проблем бизнеса:
- сокращение выручки;
- сокращение персонала;
- сокращение ФОТ;
- кредиторская задолженность;
- дебиторская задолженность;
- рост себестоимости продукции;
- санкции;
- сокращение/закрытие производства;
- изменение чистой прибыли/убыток;
- проблемы с импортными поставками;
- проблемы с экспортными поставками;
- проблемы с поставками на внутреннем рынке;
- предоставление вычетов физлицам;
- рост цен на товары, используемые при производстве;
- финансовые проблемы.
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