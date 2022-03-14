«Макдоналдс» проводит реорганизацию в своих российских юрлицах

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Рубрика Реорганизация
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Юристы проверили юрлица, через которые в России работает сеть «Макдоналдс», и увидели там задолженности, арбитражные дела и реорганизацию со сменой директора. Причем реорганизация началась в середине февраля. Но скорее всего, это обычная хозяйственная деятельность.

Рассказал председатель Комитета МТПП по вопросам разрежения долговых споров Дмитрий Жданухин.

«Начинаю составлять список тех, кто уходит „из России с долгами“ и сразу вижу весьма интересную картину по Макдоналдсу. Уже сменили ген директора и начали реорганизацию до начала известных событий. Инсайд?».

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В комментариях автору поста подсказали, что это «неправильный Макдоналдс», а нужно смотреть ЗАО «Москва-Макдоналдс». На что автор пишет, что именно к нему и присоединяется это ООО.

А кто-то тут же советует:

«Надо быстренько по ЗПП подать иски к Маку, Эплу и попросить обеспечительные в виде ареста счетов и запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Думаю, что такие меры сейчас суды дадут с удовольствием».

Но идею в комментариях особо не поддержали.

От редакции. На практике, чуть больше 400 тысяч рублей — это не слишком большой долг. Да, по арбитражам в документе указана сумма больше 9 млн, но тут непонятно: это то, что уже взыскали, или то, что только будут взыскивать? Или вообще все вместе? Наконец, реорганизацию со сменой директора сейчас уже не используют для быстрой ликвидации с уходом от долгов: такую схему налоговики прикрыли еще в 2015м. Так что все описанное больше похоже на обычную хозяйственную деятельность.

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