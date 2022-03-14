Маркировку воды и молочки перенесут?

Старт маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розницы и ресторанов надо сдвинуть, а саму маркировку упростить. С таким предложением выступил Минпромторг.

Для розницы обязанность фиксировать продажу маркированной молочки предлагают перенести с 31 марта на 1 сентября 2022 года. А для упакованной воды сроки предлагают сдвинуть с 1 сентября 2022 на 1 марта 2023 года.

Для фермеров, которые должны были маркировать молочную продукцию с 1 декабря 2022 года, предлагают сдвинуть срок до 1 декабря 2023 года.

Наконец, для гостинично-ресторанного бизнеса обязанность передавать в систему информацию, что вода и молочная продукция выведены из оборота, предлагают перенести на 1 декабря 2023 года. До этого момента информацию за них будут передавать поставщики.

По материалам «ТАСС».