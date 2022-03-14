Стало известно, кто и на сколько получит кредитные каникулы

Кредитные каникулы можно будет получить только при падении дохода на 30% по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022.

Срок обращения за каникулами — до 30 марта 2022 года. Льготный период по обслуживанию займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.

Лимиты по потребкредитам:

300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотеке:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей для остальных регионов России.

Постановление правительства от 12 марта 2022 года № 352 можно скачать во вложении.