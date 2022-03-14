Стало известно, кто и на сколько получит кредитные каникулы

Кредитные каникулы можно будет получить только при падении дохода на 30% по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022.
Срок обращения за каникулами — до 30 марта 2022 года. Льготный период по обслуживанию займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.
Лимиты по потребкредитам:
- 300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей по кредитным картам;
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
По ипотеке:
- 6 млн рублей для Москвы;
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
- 3 млн рублей для остальных регионов России.
Постановление правительства от 12 марта 2022 года № 352 можно скачать во вложении.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.