Из России с долгами: как уходят зарубежные организации

Центр развития коллекторства и Комитет МТПП по вопросам разрешения долговых споров провели небольшое исследование платежной дисциплины крупных организаций, которые объявили об уходе из России. В режиме случайной выборки анализировалась сумма актуальных исполнительных производств, а также исков к этим организациям за последние 12 месяцев.

В целом большинство из проанализированных организация не имеют долгов по данным ФССП РФ, а также не фигурируют в качестве ответчиков. Исполнительные производства и суды в отношении некоторых организаций (прежде всего, автопроизводителей: Volkswagen, Mercedes, BMW и др.) обусловлены спецификой их бизнеса и достаточно незначительны по отношению к их оборотам. Более того, они могут вызвать вопросы к судебным приставам, которые по каким-то причинам не могут списать эти деньги с расчетных счетов организаций.

Результаты мониторинга в таблице (информация получена из системы Контур.Фокус):



Организация Сумма исп производств на 14.03.22 Сумма исков к компании за 12 мес. на 14.03.22

АО «Мерседес-Бенц Рус» 1,1 млн руб 33 млн.

ООО «Макдональдс» 410 тыс. 9,3 млн.

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 272,8 тыс. руб. 44 млн.

ООО «ШАНЕЛЬ» 101 тыс. 0

ООО «Леви Штраусс Москва» 100,6 тыс. 0

ООО «Делл» 82,6 тыс. руб. 0

«БМВ Русланд Трейдинг» 36,5 тыс. руб 0

ООО «Юнилевер Русь» 10,5 тыс. 9,5 млн.

ООО «Шелл Нефть» 10 тыс. 113 млн.

АО «Зара СНГ» 10 тыс. руб. 2,6 млн.

По словам Председателя Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров, Генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, такой мониторинг должен становится системным, т.к. в практике Центра развития коллекторства есть примеры, когда иностранные организации уходят из России с огромными долгами. Например, в отношении известной британской марке женской одежды Karen Millen есть неисполненное судебное решение на сумму более 240 млн. рублей.

В современной ситуации приостановления деятельности иностранных брендов долговой мониторинг должен учитывать запуск недобросовестных схем уклонения от оплаты долгов и общий рост долговых проблем.