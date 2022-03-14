Лицензии автоматически продлят на год

Сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов автоматически продлятся на 12 месяцев. Вышло постановление кабмина.

Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе розничную торговлю (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси.

Кроме того, введен упрощенный порядок их получения или переоформления в 2022 году.

Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений, сообщили в правительстве.