Иностранные компании вернутся в Россию, когда решат проблемы с логистикой, считают в МЭР

Иностранные компании, которые решили приостановить работу в России, в большинстве своем сделали это из-за проблем с логистикой и поиском новых поставщиков, считают в Минэкономразвития.

«Когда мы проводили неделей ранее встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, первыми вопросами, который они ставили, были вопросы, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах», — сказал глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, значительная часть бизнеса вернется к работе в России после того, как решит эти проблемы.

Материалы «ТАСС».