Иностранные компании вернутся в Россию, когда решат проблемы с логистикой, считают в МЭР

Иностранные компании, которые решили приостановить работу в России, в большинстве своем сделали это из-за проблем с логистикой и поиском новых поставщиков, считают в Минэкономразвития.
«Когда мы проводили неделей ранее встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, первыми вопросами, который они ставили, были вопросы, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах», — сказал глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, значительная часть бизнеса вернется к работе в России после того, как решит эти проблемы.
Материалы «ТАСС».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.