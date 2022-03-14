В Москве отменили масочный режим

Столичный мэр объявил об отмене масочного режима. А также об отмене обязательных антиковидных требований в организациях.
«Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок», — сообщил Собянин.
По материалам сайта Собянина.
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