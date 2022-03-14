Акт на списание материалов в строительстве может подписать только директор без членов комиссии

Для списания материалов на строительные работы не обязательно созывать комиссию и собирать подписи ее членов.
Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Строительная компания проводит ежемесячное списание материалов (кроме тех, что учтены в актах КС-2). В акте на списание есть подпись материально ответственного лица и директора.
А как быть с подписями членов комиссии?
Комиссия здесь не нужна, отвечает эксперт Сергей Верещагин.
Если сам директор утверждает такой акт, а не главный инженер или начальник ПТО, то его подписи вполне достаточно, чтобы списать материалы на 20 счет.
Как бухгалтеру разобраться со списанием материалов на выполнение СМР — читайте тут.
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