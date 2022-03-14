Акт на списание материалов в строительстве может подписать только директор без членов комиссии

Для списания материалов на строительные работы не обязательно созывать комиссию и собирать подписи ее членов.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Строительная компания проводит ежемесячное списание материалов (кроме тех, что учтены в актах КС-2). В акте на списание есть подпись материально ответственного лица и директора.

А как быть с подписями членов комиссии?