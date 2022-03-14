Новые эксперты «Клерка» ответят на вопросы по банкротству, налогам, трудовым отношениям и аутсорсингу

«Клерк» продолжает усиливать команду экспертов. В «Клерк.Консультациях» на «Клерке» появились три новых эксперта.
- Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.
- Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
- Зиярат Велегаева — ведущий бухгалтер в крупной аптечной сети, бухгалтер-аутсорсер, консультант по бухгалтерии и ведению бизнеса.
Доступ к «Консультациям» есть у подписчиков «Клерк.Премиум». На него сейчас скидка 50%.
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Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.