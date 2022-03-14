Новые эксперты «Клерка» ответят на вопросы по банкротству, налогам, трудовым отношениям и аутсорсингу

«Клерк» продолжает усиливать команду экспертов. В «Клерк.Консультациях» на «Клерке» появились три новых эксперта.

Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

— управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству. Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

— эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт». Зиярат Велегаева — ведущий бухгалтер в крупной аптечной сети, бухгалтер-аутсорсер, консультант по бухгалтерии и ведению бизнеса.

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