Налоговики — за полугодовой мораторий на банкротства. Но взыскания должны продолжаться

ФНС поддержала предложенный Минэкономразвития мораторий на банкротства. Но только если он будет действовать с момента публикации постановления, а также при условии, что исполнительные производства по ранее возникшим долгам останавливать не будут.
Мораторий должен действовать с 1 марта 2022 года, сроком на полгода,
Для того, чтобы на время моратория не замораживались исполнительные производства, потребуются поправки закона о банкротстве, пишет «Интерфакс».
Ранее ФНС сообщила, что с 9 марта временно не будет банкротить бизнес.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.