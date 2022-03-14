Налоговики — за полугодовой мораторий на банкротства. Но взыскания должны продолжаться

ФНС поддержала предложенный Минэкономразвития мораторий на банкротства. Но только если он будет действовать с момента публикации постановления, а также при условии, что исполнительные производства по ранее возникшим долгам останавливать не будут.

Мораторий должен действовать с 1 марта 2022 года, сроком на полгода,

Для того, чтобы на время моратория не замораживались исполнительные производства, потребуются поправки закона о банкротстве, пишет «Интерфакс».

Ранее ФНС сообщила, что с 9 марта временно не будет банкротить бизнес.