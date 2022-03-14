«Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Уже 3000 бухгалтеров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Друзья! Из-за последних событий главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» переехала в Телеграм из Фейсбука. И обустроилась там. Сейчас нас в Телеграме более 3000 бухгалтеров. Это активное и динамичное сообщество.

В канале: https://t.me/kubklerk мы публикуем все важные новости с Клерка и других источников. У бухгалтеров есть возможность с помощью бота создать свой вопрос или сообщение. Для этого просто напишите ему https://t.me/kubklerk_bot. Любой вопрос можно прокомментировать или оставить свою реакцию - эмодзи.

Вот примеры постов от пользователей:

А вот пример новости:

Чтобы задать вопрос и получить ответ в Телеграме вам нужно:

  • Присоединиться к каналу: https://t.me/kubklerk
  • Если хотите задать вопрос напишите свой вопрос боту https://t.me/kubklerk_bot и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале https://t.me/kubklerk
  • В канале существует система комментариев, получайте ответы, общайтесь.

Надеемся, вы быстро получите ответы на свои вопросы.

Еще раз ссылка на канал: https://t.me/kubklerk. Подписывайтесь!

Будем на связи!

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