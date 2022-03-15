Налоговики проверят правильность заполнения 6-НДФЛ по сотрудникам-иностранцам

ФНС разработала новые контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ. Они применяются к отчету за год.
Речь идет о зарплате иностранцев. В частности, будут сравнивать данные из раздела 2 и данные справок (приложение 1).
Контрольные соотношения 1.23, 4.4, 4.5 доведены письмом ФНС № БС-4-11/2819@ от 10.03.2022.
КС 1.23 – это проверка по иностранцам-ВКС.
Строка 115 раздела 2 не должна быть больше суммы строк «общая сумма дохода» приложения 1 (справок) со статусом налогоплательщика 3 и 7 (ВКС-нерезидент, ВКС-резидент).
КС 4.4 и 4.5 касается фиксированных авансовых платежей. В частности, сравнивают строку 150 и справки, а также наличие авансовых платежей и уведомления по иностранцам на патенте.
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